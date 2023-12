Zaginął Tomasz Weber, mieszkaniec Koszalina. Rodzina i policja prosi o pomoc w poszukiwaniach Mariusz Rodziewicz

Policja w Koszalinie prowadzi poszukiwania 30-letniego Tomasza Webera lat 30, mieszkańca Koszalina. 28 grudnia około godziny 8 wyszedł do pracy. Do tej pory nie powrócił do miejsca zamieszkania oraz nie kontaktuje się z rodziną.