Zajęcia „Aktywny i bezpieczny senior” na Uniwersytecie III Wieku w Koszalinie [ZDJĘCIA]

W auli Politechniki Koszalińskiej odbyło się kolejne spotkanie z seniorami zorganizowane przez funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Szczegółowo omówiono na nim pojęcie bezpieczeństwa osób starszych. Funkcjonariusze przedstawili sposób działania przestępców i sposoby oszustw, jakie są przez nich wykorzystywane. Celem wizyty była również wymiana informacji pomiędzy Policją, a seniorami w zakresie lokalnych inicjatyw, na rzecz poprawy ich bezpieczeństwa.

Policjanci szczegółowo omówili temat oszustw metodą „na wnuczka” oraz wyjaśnili zasady, których należy przestrzegać, aby nie stać się ofiarą oszustów. Niestety, pomimo licznych apeli ze strony Policji, nadal osoby w podeszłym wieku stają się ofiarami oszustów. - Ponownie zwracamy się z prośbą o ostrożność i rozwagę w kontaktach z nieznajomymi, gdyż koszalińscy mundurowi odnotowali kolejne zgłoszenia o kilku próbach oszustw, na szczęście nieskuteczne. Zachęcamy, aby uczulić swoją rodzinę i znajomych na to, by zawsze stosowali zasadę ograniczonego zaufania. Ofiarami oszustwa głównie padają ludzie starsi, których to wrażliwość i ufność wykorzystują przestępcy. Dla nich ten nielegalny proceder stał się głównym źródłem dochodu, więc wymyślają coraz to nowe metody oszustw - mówi rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.