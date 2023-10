Zespół Szkół nr 12 w Koszalinie skończył 65 lat [ZDJĘCIA]

- 65 lat to dla człowieka wiek dojrzały, ale dla szkoły - wczesnomłodzieńczy - powiedział Wojciech Rzemieniewski, dyrektor ZS 12. - To wiek, w którym rodzą się pomysły, kreatywność, w którym wszystko wydaje się łatwe i się rozwija. Nasza szkoła również się rozwija - dodał. W dalszej części przemówienia nawiązał do osiągnięć placówki oraz szeregu inwestycji dzięki dofinansowaniu z funduszy zewnętrznych oraz budżetu miasta.

- Wraz ze zmianą przepisów mogliśmy otworzyć się na uczniów zarówno niepełnosprawnych intelektualnie, jak i w normie intelektualnej z zespołem Aspergera. I powiem nieskromnie wbrew moim zasadom: mam najlepszą na Środkowym Pomorzu kadrę do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Niestety, przez duże zainteresowanie naszą placówką, żeby dostać się do szkoły czasami na miejsce trzeba czekać ponad rok. Przez wzrost liczby zespołów klasowych (w ciągu ostatnich pięciu lat z 22 do 31), przeniesienie szkoły do innego budynku jest nam potrzebne jak tlen. W tym niestety zaczynamy się dusić - podsumował dyrektor.