Zlecili zabójstwo policjanta. Przed sądem w Koszalinie zapadł wyrok w głośnej sprawie

Wyrok odczytała sędzia Anna Sikorska - Obtułowicz, natomiast uzasadnienie sędzia Sylwia Dorau - Cichoń.

Oskarżonych było dwóch mężczyzn - mieszkańcy powiatu białogardzkiego oraz powiatu kołobrzeskiego. Według prokuratorów mężczyźni mieli nakłaniać inną osobę do zabicia policjanta, który miał „zbyt mocno węszyć” wokół jednego z nich. Oskarżeni nie przyznawali się do przestępstwa. Sprawa wyszła na jaw, gdy Centralne Biuro Śledcze Policji rozbijało działającą w województwie zachodniopomorskim grupę zajmującą się handlem narkotykami.

Pierwszy z oskarżonych, 40-latek, za to, że m. in. działając wspólnie i w porozumieniu, zlecił innej osobie popełnienie zbrodni zabójstwa policjanta z komendy w Koszalinie, udzielając odpowiednich wskazówek tej osobie, obiecując broń i wynagrodzenie za dokonanie tego czynu, a także za m.in. wprowadzenie do obrotu znacznych ilości narkotyków, konkretnie kokainy oraz za groźby karalne wobec innej osoby, został skazany na karę łączną w wysokości 9 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności, a także grzywnę i nawiązkę na Monar w wysokości 40 tysięcy złotych.