Złodziej defibrylatora z koszalińskiego "punktu życia" w areszcie

W miniony weekend w Koszalinie przy ul. Franciszkańskiej doszło do kradzieży defibrylatora AED o wartości około 7 tysięcy złotych.

Kryminalni rozpytując świadków oraz zabezpieczając kolejne zapisy z kamer ustalili rysopis sprawcy. Ponieważ nie było to jedyne przestępstwo, którego się dopuścił 45-latek w ostatnich tygodniach, jego wizerunek był policjantom dobrze znany. Mężczyzna został zatrzymany i przyznał się do popełnionego czynu.

- Po zgromadzeniu obszernego materiału dowodowego sprawca usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, za które grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Z udziałem podejrzanego wykonane zostały czynności w Prokuraturze Rejonowej w Koszalinie, a w ślad za materiałami postępowania trafił także wniosek o zastosowanie wobec 45- latka izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, do którego Sąd się przychylił. Mężczyzna w przeszłości był karany za przestępstwa przeciwko mieniu - informuje Monika Kosiec, oficer prasowy koszalińskiej komendy.