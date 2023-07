Zmiany organizacji ruchu w okolicy Czaplinka na czas trwania Pol’and’Rock Festival

Jak przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, od 1 sierpnia w okolicy Czaplinka (pow. drawski) wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu.

Utrudnienia z przejazdem mogą wystąpić na dw 163 w okolicach Czaplinka i Broczyna, aby ominąć to miejsce zalecane są objazdy. Dla jadących do Czaplinka na dk 10 od strony Szczecina lub Bydgoszczy (Piły) w kierunku Czaplinka, zalecany jest objazd przez Mirosławiec i dalej dw 177.

Jadący do Wałcza od strony Drawska Pom. lub Szczecinka, z Czaplinka powinni skorzystać z objazdu dw 177 do Mirosławca i dalej dk 10 do Wałcza. Kierowcom jadący przez Wałcz w stronę Szczecina, Koszalina, Kołobrzegu, zalecany jest objazd dk 22 z Wałcza, a następnie dk 11 do Szczecinka. Stamtąd dalej dk 11 przez Bobolice do Koszalina.