Zostań Mikołajem z fundacją Magia. Kup prezent dla potrzebujących dzieci z Koszalina [WIDEO]

- Dzięki naszym wolontariuszom dotarliśmy do rodzinnych domów dziecka w Koszalinie, gdzie często po kilka, kilkanaście dzieci jest pod opieką rodziców zastępczych. I tam warto by było wnieść trochę radości i słońca w ten świąteczny czas - opowiada Arkadiusz Klimczak, wolontariusz fundacji Magia. - Stąd też nasza świąteczna akcja. Poprosiliśmy, by te dzieci same, bądź w pomocą opiekunów, napisały listy do świętego Mikołaja.