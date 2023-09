22. Festiwal Nauki na Politechnice Koszalińskiej już wkrótce

To już 22. edycja wydarzenia, która z roku na rok przyciąga coraz więcej osób - od przedszkolaków do seniorów. Dość powiedzieć, że w ramach tej imprezy rok temu uczelnię odwiedziło ponad cztery tysiące osób.

- Głównym celem tego przedsięwzięcia jest upowszechnianie osiągnięć naukowych, przekazywanie wiedzy, wspólne rozwiązywanie problemów, wyjaśnianie niezrozumiałych pojęć i zjawisk, jak również rozbudzanie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży poprzez ich uczestnictwo w eksperymentach, pokazach oraz wykładach - informują organizatorzy. - Festiwal stwarza dodatkowo niepowtarzalną okazję do odwiedzenia miejsc na co dzień dostępnych wyłącznie dla naukowców i studentów. Przedsięwzięcie to jest dedykowane nie tylko dzieciom i młodzieży, ale całej społeczności lokalnej. Wszelkie zaplanowane działania mają dowieść, że nauka może być przyjemna i zrozumiała - podkreślają gospodarze wydarzenia.

Imprezę dofinansowano kwotą ponad 105 tysięcy złotych ze środków budżetu państwa w ramach projektu pn. Społeczna odpowiedzialność nauki. Wkład własny uczelni wyniósł 20 tysięcy złotych.

Wciąż można rejestrować się na to wydarzenie. Dodatkowe szczegóły i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej: https://tu.koszalin.pl/zfn2023/forms/festiwal-nauki. Rejestracja będzie otwarta do 26 września 2023 do godz. 10.00.