Świdwińscy radni wybrali starostę i przewodniczącego rady powiatu

Na inauguracyjnej sesji Rady Powiatu Świdwin (6 maja) najpierw wybrano przewodniczącego. Do walki o to stanowisko stanęli radny Sebastian Basiejko, sekretarz gminy Świdwin z Koalicji Obywatelskiej i radny Jerzy Anielski, były wójt gminy Brzeżno i szef Rady Powiatu w poprzedniej kadencji z Trzeciej Drogi, de facto Polskiego Stronnictwa Ludowego. W tajnym głosowaniu jednym głosem – 9 do 8 wygrał – drugi z panów.

Takim samym stosunkiem wybór starosty świdwińskiego na tę kadencję (2024-29) wygrał Mirosław Majka z komitetu Powiat Świdwiński Razem, który pełnił tę funkcję już cztery poprzednie kadencje. Pokonał Rafała Terleckiego z KO, prezesa gminnego zakładu gospodarki komunalnej w Świdwinie.