42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Kwiaty i znicze przed pomnikiem Jana Pawła II [WIDEO, ZDJĘCIA]

Dziś w całym kraju wspominany jest 13 grudnia 1981 roku - data wprowadzenia stanu wojennego.

W 1981 r. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego wprowadziła stan wojenny ograniczający swobody obywateli, a aktywnych opozycjonistów pozbawiono wolności osadzając w obozach internowania. Zaczął się czas represji i walki komunistycznej władzy z Solidarnością.

Organizatorem koszalińskich uroczystości był Region Pobrzeże NSZZ Solidarność.

Dziś - w 42. rocznicę tych wydarzeń - w koszalińskiej katedrze o godz. 18 rozpoczęła się Msza święta w intencji Ojczyzny. Po jej zakończeniu opozycyjni działacze z tamtego czasu, przedstawiciele władz samorządowych oraz zwykli koszalinianie złożyli kwiaty przed pomnikiem św. Jana Pawła II i zapalili znicze.

- My, jak zawsze 13 grudnia, uczestniczymy we mszy świętej, a następnie składamy kwiaty przed pomnikiem Jana Pawła II - przyznaje Wiesław Królikowski, przewodniczący zarządu regionu koszalińskiego NSSZ "Solidarność" Pobrzeże. - Wiadomo, że to Jan Paweł II tchnął w Polaków to światło nadziei. Układamy także znicze na znak pamięci wydarzeń z 1982 roku, kiedy to w okolicach koszalińskiej katedry doszło do zamieszek.