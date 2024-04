63. Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie

Wstęp na wydarzenie jest darmowy, ponieważ — jak tłumaczą organizatorzy — idea ogólnej dostępności przyświeca im od samego początku powstania stowarzyszenia i organizowanych wydarzań.

Co znajdzie się w programie?

Po godzinie 16 rozpocznie się "Pałacowy Rewilding - potencjał siemczyńskiego krajobrazu", czyli spacer edukacyjny z hydrobiologiem Arturem Furdyną i edukatorką Magdaleną Urlich z organizacji Rewilding Oder Delta. To okazja by poznać potencjał siemczyńskiego krajobrazu, głównie w kontekście retencji wody. Przewodnikami po okolicach pałacu będą członkowie organizacji Rewilding Oder Delta – „rzecznik rzek” hydrobiolog Artur Furdyna oraz „zrzeczniona” edukatorka i przewodniczka Magdalena Urlich. Będzie to wyjątkowa okazja, żeby porozmawiać o przyszłości naszego regionu i o tym jak dbać o dobrostan przyrodniczy i ludzki. Spacer potrwa około 2 godzin. W trakcie spaceru za parkiem wielka "przyrodnicza" niespodzianka.

O godzinie 18 rozpocznie się "Piękny świat w trzech filiżankach" - sztuka słowno-muzyczna - Stowarzyszenia Stacja Kultura z Bornego Sulinowa.