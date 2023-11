Akcja "Głosu Koszalińskiego". Mieszkańcy Szczecinka i okolic honorowo oddawali krew [zdjęcia]

W sobotę (18 listopada) specjalny krwiobus zawitał na parking sklepu Bricomarche przy ulicy 1 Maja w Szczecinku. To była idealna okazja, by dołączyć do grona darczyńców krwi i pomóc tym, którzy jej pilnie potrzebują.

Od rana do godzin popołudniowych zgłosiło się kilkudziesięciu krwiodawców, wielu po raz pierwszy zdecydowało się na taki szlachetny gest. Nie wszyscy – po dokładnym wywiadzie – mogli tego dnia oddać krew. Ale sporo najcenniejszego leku zasiliło bank krwi. Wśród krwiodawców był m.in. Maksym Bihun z Ukrainy, który od półtora roku mieszka w Szczecinku. - Już wcześniej chciałem oddać krew, ale koledzy mówili, że to zajmuje w sumie kilka godzin z dojazdem, a mając krwiobus na miejscu postanowiłem w końcu to zrobić – powiedział nam.

Dlaczego to takie ważne? Bo każda kropla krwi oddana tego dnia może znaczyć dla kogoś życie. To gest pełen empatii, solidarności i bezinteresownej pomocy. Dołączając do grona darczyńców, możecie mieć realny wpływ na życie tych, którzy pilnie potrzebują krwi. Niech ta sobota stanie się dniem, w którym podzielimy się cząstką siebie, dając drugiej osobie szansę na zdrowie i życie.

Organizatorem akcji jest redakcja „Głosu Koszalińskiego” oraz portalu gk24.pl i szczecinek.naszemiasto.pl, a partnerami wydarzenia są Bricomarche Szczecinek i sieć handlowa Biedronka.