Auta i motocykle niszczą ścieżkę rowerową wzdłuż Dzierżęcinki

- Droga rowerowa wzdłuż Dzierżęcinki w okolicach Batalionów Chłopskich jest strasznie niszczona przez samochody i motocykle. Obok są kiepskiej jakości płyty i auta korzystają ze ścieżki, są to dosłownie dziesiątki aut każdego dnia. Jedynie barierki lub fotopułapka spłoszyłyby tych ludzi — pisze do nas jeden z internautów.

Interweniowaliśmy w tej sprawie w koszalińskim ratuszu. Robert Grabowski, rzecznik prezydenta, przyznaje, że problem istnieje: - Zastanawiamy się jak go rozwiązać. Na razie zwróciliśmy się do zarządu ogródków działkowych by przypomniał swoim członkom, by nie rozjeżdżali ścieżki rowerowej. Poprosiliśmy też Zarząd Dróg i Transportu o przygotowaniu jakiegoś rozwiązania — może tym rozwiązaniem byłoby zamontowanie barierek, które uniemożliwią wjechanie na ścieżkę.

To się nie opłaca

Izabela Sreberska, oficer prasowy koszalińskiej komendy policji, przypomina, że konsekwencje korzystania przez kierowców ze ścieżek rowerowych czy chodników są kosztowne: - Zgodnie z przepisami jazda po chodniku samochodem to mandat w wysokości co najmniej 1500 złotych, za jazdę ścieżką rowerową zapłacić można nawet 5 tysięcy złotych.