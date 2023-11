Bądźmy widoczni na drodze! Koszalińscy policjanci apelują [WIDEO]

Najtrudniejszy okres w ciągu roku dla pieszych i rowerzystów, to niezmiennie czas od października do marca. Szybko zapadający zmrok, długie wieczory i często trudne warunki atmosferyczne sprawiają, że niechronieni uczestnicy ruchu drogowego mogą być praktycznie niewidoczni dla kierujących. Dlatego zarówno kierujący, piesi i rowerzyści muszą już teraz dostosować się do zmiennej pogody i pogarszającej się widoczności. Piesi, szczególnie dzieci i seniorzy powinni zaopatrzyć się w elementy odblaskowe i nosić je tak, aby były widoczne.

- Policjanci z koszalińskiej komendy przeprowadzili działania pod nazwą „Bezpieczni niechronieni”. Mundurowi swoją obecnością w rejonie przejść dla pieszych przypominali wszystkim o podstawowych zasadach bezpieczeństwa na drodze — mówi Monika Kosiec, oficer prasowy koszalińskiej komendy.

Koszalińscy policjanci przypominają również, że obowiązek noszenia odblasków dotyczy każdego pieszego, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym.