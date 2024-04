Bardzo ciepłe i słoneczne popołudnie w Mielnie. Tłumy spacerowiczów nad Bałtykiem [ZDJĘCIA]

5 dniowa prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego

09/10 - 10.04 (wtorek/środa - środa)

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, wieczorem rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, miejscami burze. Temperatura minimalna od 8°C do 10°C. Temperatura maksymalna od 10°C do 13°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich, w części wschodniej województwa w nocy początkowo południowy. Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h.

10/11 - 11.04 (środa/czwartek - czwartek)

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przejściowo rozpogodzenia. W ciągu dnia nad morzem miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 4°C do 6°C. Temperatura maksymalna od 14°C do 16°C, nad morzem około 12°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, nad morzem w porywach do 55 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

11/12 - 12.04 (czwartek/piątek - piątek)