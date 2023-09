Bartosz Arłukowicz: Bardzo źle oceniamy to referendum i mówimy o tym głośno

Czy ugrupowanie, które pan reprezentuje, weźmie udział w ogólnokrajowym referendum 15 października?

Polacy są mądrzy, sami zdecydują jak postąpić. Trzeba im zaufać, a nie dyktować co mają lub powinni zrobić, jak to codziennie próbuje czynić Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście, stanowisko moje i naszego ugrupowania jest jednoznacznie krytyczne. Bardzo źle oceniamy to referendum i mówimy o tym głośno. 15 października jedynym prawdziwym referendum będzie ten wybór, którego Polacy dokonają przy urnach, gdy będą decydować o tym, komu oddać władzę.

Jak ocenia pan pomysł przeprowadzenia referendum oraz pytania, jakie zostaną postawione Polakom?

Jak już wspomniałem, pomysł oceniam bardzo źle. To polityczna ustawka mająca na celu wzmocnienie narzędzi, za pośrednictwem których PiS prowadzi kampanię wyborczą. Dzięki temu, że w dniu wyborów będzie też referendum, PiS ma więcej pieniędzy na prowadzenie tejże kampanii i szerszy wachlarz propagandowy, którego może w tej kampanii użyć, i używa. W to propagandowe przedstawienie wpisują się też same pytania i to, w jaki sposób są skonstruowane. Ale jedno z nich, to dotyczące kwestii emigrantów, uderzyło w PiS rykoszetem i warto to sobie uświadomić. Z jednej strony PiS straszy Polaków tysiącami migrantów, którzy zaleją Polskę, jak tylko PiS straci władzę. Z drugiej ostatnia afera wizowa i wiedza, która dzięki niej dotarła do Polaków, jest taka, że to rząd PiS sprowadził do Polski kilkaset tysięcy migrantów, a przez długie miesiące, jak donoszą media, trwał nielegalny handel polskimi wizami. Wierzę, że Polacy to zapamiętają i przypomną PiS-owi 15 października przy urnach.