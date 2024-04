Bartosz Arłukowicz i Olgierd Geblewicz też w sukurs Tomaszowi Sobierajowi [WIDEO]

- Zachęcam, apeluję do wszystkich, by poszli głosować także w drugiej turze i wybrali kandydatów Koalicji Obywatelskiej. To dzięki temu Koszalin będzie się rozwijał. Tylko współpraca prezydenta z radą miejską oraz z sejmikiem i rządem dadzą impuls do rozwoju - dodawał.

- Co do Arłukowicza mogę potwierdzić, że zarząd wojewódzki partii będzie rekomendował go na kandydata do europarlamentu. Co do Sobieraja, to sprawa jest oczywista. Był ze mną przez te lata wicemarszałkiem, traktuję jego wybór w Koszalinie jako sprawę personalną i apeluję do koszalinian o głosowanie właśnie na Sobieraja - mówił Geblewicz, który - jak usłyszeliśmy - dogaduje już ostatnie szczegóły koalicji w Sejmiku i niemal na pewno zostanie ponownie wybrany na marszałka województwa zachodniopomorskiego.