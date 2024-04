Będzie remont, ale koszalińska wąskotorówka w wakacje kursować nie przestanie [ZDJĘCIA, WIDEO]

Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej wnioskowało o około 780 tysięcy, dostało 60 procent tej kwoty. Wkład własny Towarzystwa to blisko 100 tysięcy złotych, prócz tego PKP przekazało Towarzystwu szyny. - Pierwotnie mieliśmy zrobić 820 metrów torów, w tej chwili jesteśmy w stanie wykonać 500 metrów, ale będzie to naprawa generalna, z prawdziwego zdarzenia — mówił na spotkaniu z dziennikarzami Paweł Gajdzica. - Postaramy się za tą kwotę zrobić jak najwięcej. Na naszą korzyść działa to, że ceny materiałów nieco spadły.