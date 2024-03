Będzie remont na trasie koszalińskiej wąskotorówki. Chcą zdążyć do majówki [WIDEO]

To pokłosie niedawnej sesji Rady Miejskiej, podczas której przegłosowano wsparcie dla Towarzystwa w wysokości 125 tysięcy złotych na naprawę infrastruktury koszalińskiej wąskotorówki.

- Musimy zrealizować prace przed majówką, bo w tym czasie odbywają się przeglądy torowisk - powiedział Paweł Gajdzica, prezes zarządu Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej. - Trzeba wymienić 600 podkładów i 180 podrozjazdnic. Przyznano tam teraz, na mocy uchwały Rady Miasta, część pieniędzy na niezbędne remonty - dodał.

- To pierwsza część środków, które zostaną przekazane na rzecz koszalińskiej wąskotorówki - mówił Piotr Jedliński, prezydent Koszalina. - Dziś podpisujemy umowę na 125 tysięcy. Mam nadzieję, że na najbliższej sesji (czwartek 28 marca) radni przychylą się do tego, by przekazać na remonty dalszą część pieniędzy, które zostaną przeznaczone na bieżącą eksploatację wąskotorówki - dodał.