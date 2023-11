Bezdomni mogą sobie pomóc, ale nie zawsze chcą. Akcja służb mundurowych w Koszalinie [ZDJĘCIA]

- W okresie jesienno-zimowym sprawdzamy, w jakim są te osoby stanie, czy potrzebują pomocy medycznej, by te osoby w jakiś sposób przetrwały tę zimę - powiedział Artur Pałgan, zastępca komendanta straży miejskiej w Koszalinie. - Kontrolujemy wszystkie znane nam miejsca, gdzie takie osoby mogą przebywać lub takie, które zgłaszają nam mieszkańcy. W przypadku pustostanów staramy się dotrzeć do właściciela takiego obiektu i nakazać mu zabezpieczenie przed dostępem do tych miejsc przez osoby trzecie - dodaje.

Kim są osoby bezdomne? Czy to głównie mężczyźni w średnim wieku? Jak się okazuje, niekoniecznie. - Jeśli chodzi o demografię, to jest to płynne, są kobiety i mężczyźni w różnym wieku - przyznaje Artur Pałgan. - Część osób z Koszalina migruje do innych miast i odwrotnie. Niektórzy wakacje spędzali w pasie nadmorskich, a na jesień i zimę przybywają do Koszalina. Szacujemy, opierając się na danych z roku ubiegłego, że jest około 200 osób bezdomnych, z czego 60 przebywa w miejscach niemieszkalnych, takich jak opuszczony teren dawnej myjni samochodowej, gdzie właśnie się znajdujemy. By skorzystać z pomocy w Schronisku św. brata Alberta dla bezdomnych, czy w Domu Miłosierdzia Bożego, wymagana jest trzeźwość. To jednak w większości osoby nadużywające alkoholu albo jednak trzeźwe, ale nie chcące korzystać z pomocy. Nikogo na siłę tam nie dowieziemy - podsumowuje Artur Pałgan.