„Biografie i ludzie” – to hasło nowego sezonu artystycznego w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie

O życiu artystów w cieniu pandemii mógłby powstać chyba całkiem niezły dramat... O, tak. Połowa budżetu Bałtyckiego Teatru Dramatycznego zasilana jest z dochodów własnych, a nie z dotacji. Zamknięcie sceny wiązało się dla nas z potężnymi stratami. Teraz również nie będziemy w stanie domknąć budżetu, bo ze względu na obostrzenia możemy zaprosić jedynie połowę widowni. Zmniejszenie przychodów to jeden aspekt, a drugi, chyba nawet ważniejszy, to zupełnie inny odbiór spektaklu przy mniejszej liczbie widzów.

We wrześniu i październiku bilety - i to dobra dla widzów wiadomość – będą tańsze.

Można je kupić w cenie 25 złotych. W ten sposób chcemy zachęcić do tego, żeby powoli i z zachowaniem środków ostrożności, wychodzić z odosobnienia.

A zaczynacie z przytupem. Pierwsza premiera łączy się z otwarciem 11. edycji Koszalińskich Konfrontacji Młodych „m-Teatr”.

Będzie to spektakl „Żeby umarło przede mną” w reżyserii Darii Kopiec, która dwa lata temu była laureatką „m-Teatru”. Sztuka nie jest łatwa. To inscenizacja reportaży, których bohaterami są rodzice dzieci z niepełnosprawnością. To temat, przed którym często uciekamy. Temat trudny, ale szalenie ważny, który chcemy podjąć, żeby... po prostu zrozumieć. Zachęcam, by nie unikać tej propozycji. Jest taka, jak życie, trochę smutna, ale trochę żartobliwa. Przede wszystkim jednak prawdziwa.