Biskup Zbigniew Zieliński: Podczas Świąt Wielkanocnych odkrywamy wartość wiary [WIDEO]

- Wielkanoc to czas związany z kresem życia Jezusa Chrystusa - mówił duchowny podczas niedawnego spotkania z mediami z okazji Świąt Wielkanocnych..

- Ostatnia wieczerza, Golgota, śmierć na krzyżu, ale też radość zmartwychwstania to dla chrześcijan chwile niezwykle ważne, które pogłębiają i odnawiają wiarę. To ważne, ponieważ to właśnie głębia wiary przywołuje życie Chrystusa.