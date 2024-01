Błędne wyniki egzaminów zawodowych nie tylko w Koszalinie. Spokojnie, to tylko awaria

Sprawa okazała się na tyle poważna, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zwróciło się do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z prośbą o "niezwłoczne wyjaśnienia".

- Tak, faktycznie jest problem z wynikami - przyznała Ewa Kroll, dyrektorka Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie. - Wyniki sprawdzali uczniowie profilu technik grafiki i poligrafii cyfrowej. To dobra klasa, a tu się okazuje, że nikt nie zdał. Byliśmy zaskoczeni. Niedługo potem pojawił się komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, że na terenie całego kraju występują problemy techniczne związane z systemem zliczania i wyświetlania wyników. W CKE pracują nad rozwiązaniem problemu. Od siebie dodam, że przeprowadzanie egzaminu zawodowego w obecnej, elektronicznej formie, to dla nas spory stres i mnóstwo pracy. Przygotowanie stanowisk, skonfigurowanie ich tak, by wszystko działało bez problemów i by każdy podchodzący do stanowiska uczeń pracował w takich samych warunkach, jest wymagające. Ale ciężka praca przynosi efekt i zazwyczaj wszystko działa. Egzamin w formie elektronicznej przebiega sprawniej i szybciej, niż w wersji papierowej. Nie wszystko jednak zależy od nas, co pokazuje ten przypadek - dodała dyrektorka Budowlanki.