Bożonarodzeniowy Jarmark w Zagrodzie Jamneńskiej już w niedzielę

Niedziela 10 grudnia w godzinach 12.00-17.00 będzie doskonałą okazją do tego, by kupić prezenty czy skosztować dań przygotowanych przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Będzie można zobaczyć żywą szopkę - to nowość w jarmarkowej tradycji Zagrody - a także wziąć udział w zróżnicowanych warsztatach plastycznych, dotyczących tworzenia ozdób choinkowych, w tym malowania bombek choinkowych czy wykonywania aniołów z bibuły.

Stoiska wypełnią się ceramiką, naturalnymi kosmetykami, świecami, drewnianymi rzeźbami, ręcznie szyte zabawki, wyroby z wełny, serwety czy biżuterię. - Oprócz rękodzieła dostępne będą również bożonarodzeniowe pierniki, pierogi, ciasta, a także wyroby z konopi, miody oraz zakwasy z warzyw - informują organizatorzy. - Około godziny 16.00 do Zagrody zawita Święty Mikołaj i obdaruje dzieci słodkimi upominkami, a uczniowie z Pałacu Młodzieży zadbają o występy artystyczne.

Warsztaty, sala plastyczna: godz. 12.00-13.00 Makramowe zawieszki na choinkę (30 zł/os.), 13.30-15.00 Mieszanki ziołowe (30 zł/os.), 15.30-16.30 Makramowe zawieszki na choinkę (30 zł/os.); sala ceramiczna: 12.30-14.00 Retro anioły z bibuły (15 zł/os.), 15.00-16.30 Malowanie bombek (15 zł/os.).