Bronia TV na warsztatach w studiu Głosu Koszalińskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]

W II LO w Koszalinie, czyli w popularnym "Bronku" od nieco ponad roku działa uczniowska telewizja Bronia TV. Obecnie telewizyjną drużynę tworzy szesnaście uczennic i uczniów, a sześcioosobowa grupa wraz z nauczycielką Ewą Wrzołek-Bielińską przyszła do redakcji Głosu Koszalińskiego, by od kuchni zapoznać się z procesem tworzenia materiałów wideo, które można każdego dnia oglądać na portalu gk24.pl

Uczniowie prześledzili cały proces przygotowania studia do nagrania rozmowy wideo. Od ustawienia światła i kamer, przez przygotowanie dziennikarza i gościa, po samo nagranie i montaż zarejestrowanego materiału. Jedni uczniowie zasiedli na fotelach studia, inni za stołem mikserskim.

- Dowiedzieliśmy się tu bardzo wielu rzeczy technicznych, jak wygląda praca dziennikarska od kuchni - przyznał Przemysław Dmytrowski, jeden z uczniów. - To bardzo nam pomogło, bo nie jesteśmy jeszcze profesjonalistami i dużo improwizujemy, więc fajnie jest zobaczyć, jak to robią inni, by wiedzieć, co możemy wykorzystać przy tworzeniu naszych programów. Bardzo dziękujemy za to szkolenie.