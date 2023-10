Budowa nowego dworca PKP w Koszalinie. Po rozbiórce czas na główny etap

Jak aktualnie wygląda stan prac? Czy ewentualne problemy wpływają na harmonogram? Czy uda się ocalić, zgodnie z pierwotnymi zamierzeniami, pozostałość po poprzednim dworcu, czyli sgrafitto, które objęte są ochroną konserwatorską? - tego typu pytania nurtują mieszkańców i podróżnych. Co na to PKP?

- Prace przy rozbiórce starego dworca zostały prawie zakończone - informuje Bartłomiej Sarna, rzecznik PKP S.A. - Zostały m.in. dwie ściany z zabytkowymi sgraffito, które są przewidziane do zachowania. Rozpoczęliśmy już prace związane z budową nowego dworca. Wykonana została część płyty fundamentowej, na której zostanie posadowiony nowy budynek. Obecnie prowadzone są drobne prace ziemne oraz trwają przygotowania do dokończenia pozostałej części płyty fundamentowej. Planowany termin otwarcia nowego dworca w Koszalinie dla podróżnych nie uległ zmianie - to koniec 2024 roku - dodaje. Kiedy wobec tego planowane jest wbudowanie kamienia węgielnego? W PKP przyznają, że na ten moment nie mają w planach organizacji tego rodzaju uroczystości.