Budżet Koszalina na 2024 rok jest już w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w połowie grudnia debata nad nim

Budżet Koszalina na przyszły rok będzie zatwierdzała Rada Miejska. Dokument został już przygotowany przez ratusz, prezydent Piotr Jedliński właśnie go podpisał.

Co więc wiemy dziś o planowanych finansach Koszalina? Po pierwsze: dochody miasta mają wynieść 896 milionów złotych. To blisko 200 milionów złotych więcej niż zakładał projekt budżetu na 2023 rok. Wydatki mają wynieść aż 958 milionów złotych. To 130 milionów złotych więcej niż planowano wydać w 2023 roku. Deficyt wyniesie 62 miliony złotych. To wciąż spora kwota, ale w porównaniu do planów z ubiegłego roku, jednak o ponad 60 milionów złotych niższa. Oczywiście pierwotne plany budżetowe w ciągu roku jeszcze się zmienią, na tę chwilę tak to wygląda.