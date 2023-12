Budżet Koszalina na 2024 rok zatwierdzony. „Wspólny Koszalin” i PiS uznały go za wart poparcia

W naszej ocenie budżet jest stabilny, projekty inwestycyjne godne, mają solidne wsparcie rządowe, nie jest więc tak, że rząd PiS zostawił samorządy w skarpetkach, więc my ten budżet Koszalina poprzemy – powiedziała Anna Mętlewicz z klubu PiS w Radzie Miejskiej w Koszalinie. W czwartek po południu członkowie RM debatowali, a później głosowali za przyjęciem lub odrzuceniem budżetu. Większość była „za”.

Ja chciałbym pogratulować panu prezydentowi świetnej ekipy, która przygotowała ten budżet. To bardzo dobrze opracowany dokument – bił brawo radny Wspólnego Koszalina Marek Reinholz. - Oczywiście budżet poprzemy – dodał.

Gdyby co roku były wybory, zapewne co roku mielibyśmy budżety prospołeczne. Taki jest właśnie ten na 2024 rok. W nim jest ujętych sporo spraw, które zgłosili mieszańcy. To dobrze, ale też kilku jednak brakuje. Jednak nie wprowadziliśmy dyscypliny klubowej i każdy z nas zagłosuje według własnego uznania – zapowiedział Sebastian Tałaj, szef Koalicji Obywatelskiej.