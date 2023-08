Centrum Koszalina po ulewach pełne wody. Mieszkańcy proszą o pomoc [WIDEO]

Do naszej redakcji trafia sporo sygnałów w związku z niedawnymi ulewami. Niezwykle intensywne opady deszczu sprawiły, że nie wszyscy mogą suchą stopą wejść do własnego mieszkania.

Spytaliśmy dyrekcję Zarządu Budynków Mieszkalnych o działania administracji w tej sprawie. - Na ul. Krakusa i Wandy 14 zlecono do firmy Insta-Serwis wykonanie wpustu ulicznego od strony podwórka. Zadanie ma być wykonane do 31 sierpnia - zapowiedziała Lucyna Sitarczyk, dyrektorka Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie. W przypadku kanalizacji deszczowej od strony ul. Drzymały 15 - Barlickiego 25, to była udrażniana i monitorowana w dniach 7, 8 i 9 sierpnia. Kanalizacja deszczowa od strony ul. Drzymały 18 jest zlecona do udrożnienia i inspekcji. Dodatkowo ponownie przyjedziemy na ul. Drzymały 15 celem sprawdzenia - podkreśliła Lucyna Sitarczyk.

Jak czytamy w piśmie nadesłanym przez ZBM, wspomniana firma Insta-Serwis 9 i 11 sierpnia wykonała czyszczenie i udrożnienie odcinka kanalizacji deszczowej oraz przeprowadzono inspekcję systemu kanalizacyjnego przy użyciu kamery przy budynkach na ulicy Drzymały 15, Barlickiego 25 i Krakusa i Wandy 30.