Centrum Kultury 105 w Koszalinie zaprosiło mieszkańców na dzień otwarty [ZDJĘCIA]

Na koszalinian czekali instruktorzy z Centrum Kultury 105, a na scenie zaprezentowali się uczestnicy zajęć organizowanych przez placówkę.

W programie znalazły się też warsztaty plastyczne dla najmłodszych i wiele innych niespodzianek.

- Udział w tym wydarzeniu to też świetna okazja, by się zapisać na zajęcia. Są takie sekcje, w których wolnych miejsc już nie ma, bo zapisy zaczęliśmy już dwa tygodnie temu, ale mamy dla was jeszcze wiele ciekawych propozycji - mówiła Karolina Asanowicz z Centrum Kultury 105 w Koszalinie.