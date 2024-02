Chełmska Góra Koszalin. Wiosną rozpocznie się budowa nowego osiedla [ZDJĘCIA]

Całość zlokalizowana jest naprzeciwko Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, za Domem Seniora "Złote Serca", co oznacza, że inwestycję od największego wzniesienia na Pomorzu Zachodnim oddzielają dwa rzędy budynków i ulica Leśna. Nie przeszkadza to jednak mieszkańcom zainteresowanym powstaniem nowego osiedla wyrazić swoich wątpliwości. - No oczywiście wytnijmy wszystkie drzewa i zalejmy teren betonem. - Czyli drzewa będą wycinane, bo naprawdę nie wyobrażam sobie, by tyle budynków zmieściło się bez cięcia - czytamy w komentarzach w mediach społecznościowych pod ogłoszonym projektem.

Deweloper tonuje nastroje, wskazując, że inwestycja Chełmska Góra nie powinna budzić niepokoju i zastrzeżeń, że nie będzie w tym wypadku ingerencji w tereny leśne.

W koszalińskim ratuszu uzupełniają, że to teren po dawnym zakładzie pracy, który został wyburzony. Nie jest to więc kompleks leśny Góry Chełmskiej.