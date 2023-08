Coraz więcej interwencji. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Zegrzu powoli kończy sezon

W okresie od 1 czerwca do 30 sierpnia ratownicy z koszalińskiej filii LPR wykonali już ponad 170 lotów. Liczba ta może jeszcze wzrosnąć, bo baza sezonowa działać będzie do 5 września. Załoga HEMS (ang. Helicopter Emergency Medical Service) w Zegrzu jest jedyną bazą sezonową w kraju, a za tą decyzją stoi fakt, że w regionie w czasie wakacji mamy do czynienia ze wzmożonym ruchem turystycznym.

W tym roku sezonową bazę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na lotnisku w Zegrzu Pomorskim uruchomiono już po raz osiemnasty.

Rok 2022 był rekordowy, jeśli chodzi o liczbę interwencji, bo tych było 154, przy dotychczasowej średniej 116-130 wylotów do zdarzeń. W tym roku liczba ta może sięgnąć nawet 180. Najczęściej interwencje związane są z wypadkami komunikacyjnymi, czy zatrzymaniami krążenia, zawałami i udarami. W tego typu nagłych wypadkach liczy się czas, więc w miarę możliwości do lotu podrywany jest właśnie śmigłowiec LPR, którego stanie w korkach nad polskim morzem nie przecież nie dotyczy.