Coraz więcej ludzi szuka pomocy w Domu Miłosierdzia Bożego w Koszalinie. Ksiądz apeluje o wsparcie

- Powodów tego jest jak zawsze kilka, te klasyczne to alkohol, narkotyki, bezdomność, samotność, przemoc, której część z nich doświadczyło w domach. Ale jest też jeden wspólny dla wielu przypadków mianownik, a mianowicie wyraźny kryzys psychologiczny w radzeniu sobie z trudnościami, które wynikają z tak niełatwych czasów jak te, w których przyszło nam żyć. Mówiąc wprost coraz więcej ludzi sobie z nimi po prostu nie radzi, gubią się w rzeczywistości, która ich otacza, a to już krok do tego, aby sięgnąć po alkohol, narkotyki, stracić dach nad głową - podkreśla ksiądz Siwiński.

Ksiądz Radek przypomina też, że jednym z powodów popularności miejsca, którym pracuje jest fakt, że w koszalińskim Domu Miłosierdzia Bożego nikt nie odejdzie bez pomocy, każdy może na nią liczyć, bez względu na stan w którym się znajduje, poglądy, religijne wyznanie, czy jego brak.

- Ludzie to wiedzą i przychodzą. My zaś nigdy nie zrezygnujemy z takiej postawy, bo to jest istota naszej działalności - mówi duchowny. Przypomina, że w placówce, którą kieruje pomoc udzielana jest kompleksowo: na potrzebujących czeka dach nad głową, pomoc lekarska, prawna, psychologiczna oraz ciepły posiłek. - Nasz cel to uporządkowanie takich ludzi, ich życia i ich samych. Potem mogą odejść lub zostać z nami.

Ksiądz Radosław Siwiński gorąco apeluje o pomoc do tych wszystkich, którzy pomóc mogą i chcą. - Zawsze jesteśmy wdzięczni za każde wsparcie, które do nas płynie. Ale teraz potrzeby są tak duże, że o to wsparcie apelujemy szczególnie mocno. Każda pomoc finansowana jest dla nas zawsze bardzo cenna, ale będziemy wdzięczni za chemię, zarówno tą związaną z higieną jak sanitariatem, suchy prowiant, za czas, który zechcą nam ofiarować ci wszyscy, którzy chcą wspomóc nas jako wolontariusze. Każda para rąk, każde serce otwarte na potrzeby innych jest dla nas niezwykle cenne - podkreśla duchowny.