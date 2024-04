Czy wybory rozstrzygną się już w pierwszej turze? - O tym zdecydują mieszkańcy – mówi Piotr Jedliński [WIDEO]

Piotr Jedliński o prezydencką reelekcję – po tym jak jego polityczne drogi rozeszły się z lokalną Koalicją Obywatelską – ubiega się z własnego Komitetu Wyborczego Dumni z Koszalina. Kandydaci z tego ugrupowania walczą też o jak najlepszy wynik w wyborach do Rady Miejskiej.

- Ostatnie spotkania z mieszkańcami to niezwykłe doświadczenie, które pozostanie z nami na zawsze. Były ich setki, za każdym razem otrzymywaliśmy dobrą energię nawet wtedy, gdy dyskusja bywała gorąca, niełatwa, ale zawsze z pełnym szacunkiem dla obu stron. I za to bardzo dziękuję – podkreślał Piotr Jedliński. Przekonywał, że spośród wszystkich kandydatów na prezydenta tylko on wraz komitetem, który go wspiera zaprezentował wyborcom kompleksowy, przemyślany, konkretny program rozwoju Koszalina na najbliższe lata. Program, który – jak zapewniał prezydent – w kolejnej kadencji dostanie wsparcie finansowe, które miasto uzyska ze środków unijnych. - Mamy pomysł na Koszalin, wiemy jak go dalej zmieniać na lepsze. Jestem uczciwym człowiekiem, ja nie sprzedaję iluzji. 7 kwietnia koszalinianie będą musieli dokonać bardzo ważnego wyboru pomiędzy dalszym rozwojem, który my gwarantujemy, a chaosem i partyjną awanturą – podkreślał Jedliński.