Dachowanie samochodu na drodze Stanomino-Podwilcze. W aucie podróżowało pięć osób

Jak powiedziała nam rzecznik prasowy KPP Białogard aspirant Kinga Plucińska-Gudełajska do zdarzenia doszło w wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze, 19letniemu kierowcy mercedesa zatrzymano uprawnienia do kierowania pojazdami, zatrzymany również został dowód rejestracyjny zniszczonego pojazdu, na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało.

