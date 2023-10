Dbają o swoje otoczenie. Akcja ekologiczna uczniów z Sianowa [ZDJĘCIA]

- To akcja jest ważna z kilku powodów- zaczął Maciej Berlicki, burmistrz Sianowa. - Po pierwsze to kwestia jego estetyki. Chcemy, by cieszył oczy mieszkańców. Po drugie, w akcji sadzenia cebulek kwiatów uczestniczy młodzież. Wierzymy, że będzie inaczej na ten park patrzyła, że nie będzie dewastacji. Po trzecie, mamy w Sianowie różne skwery, chcemy to wyeksponować. To mają być kolorowe miejsca. Około 50 procent terenu naszej gminy to lasy, a w centrum Sianowa mamy piękny park. Dbajmy o to - podsumował burmistrz.