"Dla Ciebie" - nowy singiel Twins Brothers z Koszalina. Posłuchaj!

Niemal rok temu pisaliśmy o Dawidzie i Szymonie przy okazji ich teledysku to utworu "Lepsze dni". Był to utwór szybki, energiczny i radosny, mówiący o determinacji w dążeniu do celu i spełnianiu marzeń.

Kolejna piosenka braci Rybackich to ponownie ładunek pozytywnej energii, tym razem opowiadający o szczęśliwej miłości.

Posłuchajcie!