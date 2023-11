Dlaczego pieniądze z budżetu obywatelskiego w Koszalinie idą głównie na remonty, a nie kreatywne pomysły? [WIDEO]

- Po co? Bo to jest właśnie budżet obywatelski. Tak decydują mieszkańcy. Nikt im niczego nie narzuca. Ale wiemy też, że to pieniądze pochodzące z budżetu miejskiego, więc mogą być wydane na sprawy, na które można wydać kasę zgodnie z przepisami - odpowiadają prezydent Koszalina Piotr Jedliński oraz Łukasz Cieśliński z Pracowni Pozarządowej, która sprawuje pieczę nad koszalińskim budżetem obywatelskim.

- Taki jest wybór mieszkańców. Czy można wykluczyć z głosowania projekty zakładające remont ulicy czy chodnika? Pewnie tak, ale dlaczego mamy to zrobić, skoro ostatecznie mieszkańcy chcą tych remontów? To ich decyzja. Nie chcemy ograniczać koszalinian. Jeśli ludzie chcą naprawić chodnik czy drogę szybko, z budżetu obywatelskiego, i znajdą poparcie dla swojego pomysłu, to proszę bardzo. Niech się to dzieje - wyjaśnia dalej prezydent.