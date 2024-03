Można składać wnioski do nowego budżetu obywatelskiego w Koszalinie. Tylko co z obiecaną tężnią solankową z 2022 roku?

Zacznijmy jednak od tego, że zwycięski projekt Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok, czyli tężnia solankowa, wciąż nie istnieje.

- To prawda, ale ceny tej inwestycji wzrosły do tak absurdalnych wręcz rozmiarów i w związku z tym, w porozumieniu oczywiście z projektodawcą, ustaliliśmy, że powstanie tylko jedna, a nie dwie tężnie - tłumaczy nam Robert Grabowski, rzecznik koszalińskiego ratusza. Ta jedyna ma stanąć u podnóża Góry Chełmskiej, w tzw. piknik parku. - Na przełomie marca i kwietnia ogłosimy kolejny przetarg na tę inwestycję i liczymy, że już teraz sprawa zostanie rozwiązana, a tężnia zacznie działać - słyszymy. Planowany koszt tej tężni to 650 tysięcy złotych.

Wróćmy do budżetu obywatelskiego na 2025 rok. Do wydania tym razem będzie 4,4 mln złotych. Projekty już można wysyłać, ostatnim dniem na zgłaszanie będzie 30 kwietnia. - Można to zrobić osobiście, wysyłając mailem lub drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej tegorocznego budżetu obywatelskiego - informuje Tomasz Czuczak, sekretarz Urzędu Miasta w Koszalinie.