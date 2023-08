Dobre wieści dla kierowców. Ulica Batalionów Chłopskich w Koszalinie już przejezdna [ZDJĘCIA]

Barierki zostały uprzątnięte dziś z rana, pierwsze samochody już przejechały pod nowym wiaduktem. Ulica Batalionów Chłopskich to ważna trasa prowadząca ze śródmieścia na północ Koszalina. Kierowcy liczą, że dzięki jej otwarciu zdecydowanie zmniejszą się korki w mieście.

Co z ul. Dąbrowskiego, również biegnącą pod nowym wiaduktem? Na jej otwarcie musimy poczekać co najmniej do września.