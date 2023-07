Mieszkańcy pytają o dokończenie prac przy wiadukcie na al. Monte Cassino w Koszalinie. Czy łuk będzie oświetlony?

Po trzech latach prac w połowie lipca został oddany do użytku wiadukt, który dla komunikacji w Koszalinie ma znaczenie kluczowe. Dzięki temu kierowcy nie stoją już w takich korkach jak dotychczas. Inwestycja ta nie została jednak w pełni dokończona i fakt ten rodzi liczne pytania wśród naszych Czytelników.

- Trochę niepokoi mnie to, że nie wszystko zostało dokończone. Nie ma wszędzie pasów, nie ma przejazdu w stronę ulicy Kutrzeby, przejazd ulicą Batalionów Chłopskich pod wiaduktem cały czas nie został otwarty. Czy wiadomo, kiedy to wszystko zostanie dokończone? Czy jest jakiś przestój? - pyta Czytelnik.

- Inna kwestia to ten charakterystyczny, niebieski łuk wyrastający ponad most. Z tego co pamiętam, w zapowiedziach płynących z ratusza miał on być oświetlony, co faktycznie bardzo ładnie by wyglądało i dodawałoby uroku temu miejscu. Ale jak do tej pory nic tu się nie świeci. Czy władze miasta zrezygnowały z tego elementu? - zastanawia się koszalinianin.