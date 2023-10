Dramatyczny finał spotkania przy alkoholu. W Rogowie pod Białogardem ojciec ugodził syna nożem Grzegorz Galant

Do zdarzenia doszło w poniedziałek późnym wieczorem w miejscowości Rogowo (powiat białogardzki). Jak udało nam się ustalić na miejscu zdarzenia podczas libacji alkoholowej doszło do sprzeczki, wtedy to ojciec chwycił za nóż kuchenny i dźgnął swojego syna w klatkę piersiową.