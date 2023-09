Dramatyczny wypadek z udziałem autobusu i ciężarówki w powiecie drawskim. 18 osób zostało poszkodowanych. Trwa ustalanie przyczyn

- Mamy do czynienia ze zdarzeniem o charakterze masowym, stąd uruchomienie koordynacji służb na poziomie wojewódzkim. Dwie osoby są w stanie ciężkim, bezpośrednio zagrażającym życiu. Do szpitali w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim zostały przetransportowane śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pozostali poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala w Drawsku Pomorskim. Z tej grupy pięć osób wymagało pilnej opieki medycznej. Wszystkim uczestnikom zdarzenia zrobiono kompleksowe badania - dodał.

Według nieoficjalnych informacji w środę do szpitala w Szczecinie trafiły jeszcze dwie osoby, ale ich stan był na tyle dobry, że po badaniach mogły wrócić do domów.

Jeśli chodzi o okoliczności zdarzenia, to nie są one jeszcze znane, choć wojewoda przekazał, że według wstępnej oceny zdarzenia naczepa samochodu ciężarowego wykroczyła poza oś jezdni, uderzając w narożnik autobusu. Czy tak faktycznie było, oceni biegły z zakresu ruchu drogowego pod nadzorem prokuratora. Wiadomo jednak, że w liniowym autobusie PKS byli uczniowie liceum w Kaliszu Pomorskim, którzy wracali do Drawska Pomorskiego, do swojego miejsca zamieszkania.