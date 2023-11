Drogowcy zablokowali wjazd do Mielna. Zaczyna się remont głównej ulicy Jakub Roszkowski

Wreszcie zaczął się remont głównej ulicy w Mielnie. Do 20 listopada obowiązuje objazd do centrum kurortu. Na głównym rondzie skręcimy w lewo i pojedziemy parkingiem należącym do sklepu Polo Market.