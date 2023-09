Drzewa do wycinki w parku na Rokosowie. Wciąż nie ma decyzji

Choć tymczasowo centralna część parku, wraz z boiskiem i siłownią, jest zamknięta, nie przeszkadza to niestety niektórym osobom - głównie dzieciom i młodzieży - przebywać na tym terenie.

- To niebezpieczne. Sukcesywnie poprawiamy niszczone, zrywane taśmy i kartki informujące o tym, że na razie w tej części parku przebywać nie wolno - zastrzega Marcin Żełabowski. - Na dobrą sprawę trzeba byłoby postawić tu pełne ogrodzenie i stróżówkę, by niektórzy stosowali się do zaleceń - dodał.