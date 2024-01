Dyrektor Zakładu Karnego w Starem Bornem przeszedł na emeryturę

Podczas uroczystego zdania obowiązków serdeczne gratulacje i podziękowania za rzetelność i zaangażowanie złożył odchodzącemu ze służby dyrektorowi - gen. Artur Koczerba, dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie.

- Życzę zadowolenia płynącego z poczucia dobrze wypełnionego obowiązku zawodowego. Proszę odpoczywać po trudach służby w zdrowiu zaznając jak najwięcej szczęścia i powodów do radości. Niech emerytura będzie okazją do realizacji niespełnionych planów, z komfortem, że wszystko mogę, ale nic nie muszę – życzył gen. Artur Koczerba.

Następnie z ppłk. Bogumiłem Wacławem pożegnali się inni dyrektorzy okręgu koszalińskiego, a w imieniu funkcjonariuszy i pracowników borneńskiej jednostki – mjr Arkadiusz Krauze, zastępca dyrektora. To on do czasu powołania nowego szefa jednostki będzie nią teraz kierował.

Ppłk Bogumił Wacław przygodę ze Służbą Więzienną rozpoczął 1 lipca 1999 roku w Areszcie Śledczym w Koszalinie, jako młodszy wychowawca. Po 6 latach awansował na kierownika działu ochrony, którym był przez dwa lata. Następnie wrócił do działu penitencjarnego. 1 września 2011 r. rozpoczął służbę w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Koszalinie, jako specjalista od spraw penitencjarnych. Był nim do 3 marca 2022 r. kiedy to ponownie trafił do koszalińskiego aresztu obejmując stanowisko zastępcy dyrektora. Piastował je do 14 lutego 2023 roku. W tym dniu został powołany na dyrektora Zakładu Karnego w Starem Bornem.