Wyższa Szkoła Straży Granicznej w Koszalinie. Kto będzie mógł zostać studentem?

- Podczas uroczystości 40 funkcjonariuszy - studentów kierunku Bezpieczeństwo granicy państwowej złoży ślubowanie i zostanie przyjętych w poczet studentów WSSG - informuje ppłk SG Katarzyna Tomczak, kierownik Rektoratu i rzecznik prasowy.

Wyższa Szkoła Straży Granicznej to pierwsza tego typu uczelnia w Polsce, której studentami są wyłącznie funkcjonariusze Straży Granicznej. Bezpłatne studia dzienne na kierunku Bezpieczeństwo granicy państwowej stanowią uzupełnienie dotychczas funkcjonującego modelu kształcenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, pozwalające na wszechstronny rozwój kadr formacji, z kształceniem akademickim włącznie. To zupełnie nowa perspektywa dla ludzi młodych, którzy podejmując decyzję o wstąpieniu do służby w Straży Granicznej, otrzymują również możliwość studiowania. - Uczelnia gwarantuje stabilizację finansową, wynikającą z faktu przyjęcia do służby oraz trzyletnie kierunkowe przygotowanie zawodowe z tytułem licencjata oraz stopniem młodszego chorążego Straży Granicznej - zaznacza rzeczniczka.