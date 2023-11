Działania koszalińskiej policji przeciwko piratom drogowym. Kolejni kierowcy stracili prawo jazdy OPRAC.: Dawid Jaśkiewicz

Od początku 2023 roku uprawnienia do kierowania zostały zatrzymane 77 kierującym. KMP Koszalin

Koszalińscy policjanci każdego dnia przeprowadzają działania, podczas których mierzona jest prędkość. To właśnie niedostosowanie prędkości do warunków drogowych jest wciąż jedną z głównych przyczyn wypadków. Funkcjonariusze od początku roku zatrzymali 77 uprawnień do kierowania pojazdami za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym.