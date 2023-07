Dzieci i młodzież z Koszalina i regionu uczyły się na błędach osadzonych [ZDJĘCIA]

- Tego typu spotkania z funkcjonariuszami Służby Więziennej to świetna lekcja dla uczniów, ale i dla nauczycieli. Mogą oni zobaczyć co dzieje się z człowiekiem, kiedy nie przestrzega on prawa – dodał gen. insp. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

Spotkania w jednostkach penitencjarnych

Spotkania z młodzieżą na terenie jednostek penitencjarnych składały się z kilku części. Pierwsza obejmowała ogólne zagadnienia związane z prawem karnym. Uczniowie nauczyli się m.in odróżniać zbrodnie od występku. Dużą uwagę przykuł temat ponoszenia odpowiedzialności za własne czyny, szczególnie w momencie osiągnięcia pełnoletności.

Kolejnym punktem wizyty uczniów na terenach jednostek penitencjarnych było spotkanie z osadzonymi. Młodzież poznała różnie historie i powody, dla których Ci młodzi ludzie znaleźli się w więzieniu. Od osadzonych młodzież usłyszała, że jedna zła decyzja, brak asertywności, brak powiedzenia słowa NIE, czy złe towarzystwo może przekreślić ich życie na długie lata.

Następnie uczniowie mieli okazję zobaczyć warunki odbywania kary pozbawienia wolności. Kilkuosobowa cela wypełniona tylko najpotrzebniejszymi i dozwolonymi rzeczami osadzonych nawet w najmniejszym stopniu nie przypominała pokoju nastolatka. Uczniowie zobaczyli również jak wygląda sala widzeń, pole spacerowe, kaplica oraz cele izolacyjne. Młodzież dowiedziała się m.in jak wygląda rozkład dnia osadzonego, jak często może kontaktować się lub widzieć z rodziną.