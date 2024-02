Ekstremalne Drogi Krzyżowe w diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej. Ruszyły zapisy Piotr Polechoński

Ekstremalna Droga Krzyżowa powstała podczas spotkań Męskiej Strony Rzeczywistości, a jej twórcą był ksiądz Jacek Stryczek, dawny prezes Stowarzyszenia Wiosna, znanego szerzej jako twórca akcji Szlachetna Paczka. Pierwsza edycja odbyła się w roku 2009. Na zdjęciu: jedna z tras w regionie z poprzednich lat. Fot Rajmund Wełnic

15 tras, długość większości z nich to blisko 50 km, w każdej nie chodzi tylko o to, aby ją przejść. Marzec to czas Ekstremalnych Dróg Krzyżowych. Ruszyły zapisy dla chętnych do podjęcia się tego wyzwania. - Trudno o lepszą formułę, aby móc wniknąć w tajemnicę Męki Chrystusa - komentują księża.